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Главные новости Донбасса за неделю

05 декабря 2021, 23:14

Главные новости Донбасса за неделю

Урегулирование конфликта на Донбассе

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 157 588 заболевших ковидом (144 499 пациентов выздоровели, 4 668 — умерли). За неделю зафиксировали 4488 случаев заболевания и 368 летальных случая.

Группировка «ДНР» признает 110 973 заболевших COVID-19: 96 403 человек выписаны, 8429 — скончались. За неделю — 3339 новых случаев болезни и 314 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 57 835 случая коронавируса (51 167 пациентов выздоровели, 2033 человека умерли). За неделю — 1012 новых случаев болезни и 63 летальных случая.

Группировка «ЛНР» подтверждает 20 861 случай COVID-19: выписали 17 225 человек, 2 959 — умерли. За неделю — 240 новых случаев болезни и 44 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе. Кремль отреагировал на это заявление, назвав конфликт на Донбассе «внутриукраинским».

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд констатировала, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик. По ее словам, США могут сыграть вспомогательную роль, как это было раньше, чтобы сдвинуть процесс.

Американская разведка установила, что Москва планирует многофронтовое наступление на Украину уже в начале 2022 года с участием до 175 тысячи военнослужащих. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на документы разведки и комментарий официальных лиц США.

Украина готова к любым форматам переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что совместно с западными партнерами Украина работает над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и чтобы она начала выполнять Минские соглашения.

Россия и США согласовали дату проведения онлайн-саммита двух лидеров Владимира Путина и Джо Байдена — он состоится 7 декабря. Байден накануне согласования даты встречи заявил, что готовит комплекс инициатив, которые помогут Украине противостоять России. На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена тема Украины станет одной из центральных, сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником между властями Украины и России. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя инициативу турецкого лидера, сказал, что Киев приветствует такое предложение.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя оккупированного Алчевска к 13,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в «государственной измене» и «публичных призывах к экстремистской деятельности».

Боевые действия

В результате обстрелов в течение недели погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.

29 ноября боевики открыли огонь по мирным жителям поселка Станица Луганская с применением тяжелой артиллерии. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Прокуратура начала расследование, действия боевиков квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

С 1 августа по 31 октября миссия ООН зафиксировала 32 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом: четыре человека погибли и 28 получили ранения (19 мужчин, шесть женщин, двое мальчиков и одна девочка), что на 39% больше, чем за предыдущие три месяца.

Общество

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам группировок «ДНР» и «ЛНР» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

В оккупированном Донецке группировка «ДНР» при содействии российской партии власти открыла «Русский дом». В открытии участвовали члены группировки «ДНР» и посетивший город депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий.

Группировка «ЛНР» планирует ввести смертную казнь как высшую меру наказания, сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа», ссылаясь на собственные источники.

У группировки «ЛНР» есть предварительная договоренность с представителями российской власти о признании QR-кодов о вакцинации у жителей отдельных районов Луганской области.

Группировка «ДНР» объявила в розыск Дениса Куликовского, которого украинские правоохранители подозревают в убийствах и пытках над людьми в незаконной тюрьме Донецка «Изоляция». Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ.

На российские образовательные стандарты и программы переведены все учебные учреждения на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Группировка «ДНР» заявляет о планах получения аккредитации учебных заведений в РФ.

Международный комитет Красного креста совместно с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на неподконтрольную властям территорию Донбасса 314,1 тонну гуманитарной помощи.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Зеленский против Ахметова. Заденет ли «ударная волна» украинцев? // Группировки «ЛДНР» обещают повысить зарплаты и пенсии. Уменьшится ли пропасть между ценами и доходами людей? // Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме // Почему не принимают закон о переходном периоде для Донбасса.

«Донбасс Реалии»: План вторжения Путина в Украину: какие города Кремль хочет захватить? // Эксклюзив. Что в российской деревне у границы Украины рассказывают местные о передвижении армии РФ? // Харьков готовится к обороне?

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