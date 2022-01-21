Внеочередные местные выборы в Славянске могут пройти осенью 2022 года. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время пресс-конференции.



Он отметил, что вопрос проведения выборов в Славянской громаде не связан с аспектом гарантий безопасности, как в случае с 18 другими громадами на Донетчине и Луганщине.



«В соответствии с Избирательным кодексом, Верховная Рада имеет все основания назначить выборы [в Славянске] в 2022 году», — сказал Кириленко.



Относительно сроков назначения, то указанные основания выборов на весну отсутствовали, указал глава ОГА.



«Но истребование информации проводится дважды в год. Поэтому у нас есть еще осенний период для ращения указанного вопроса», — резюмировал Кириленко.

26 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.



Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Избранный оченью 2020 года горсовет неоднократно не мог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». Из-за этого город не мог принять бюджет.



4 августа председателем Славянской ВГА был назначен Вадим Лях, который до этого был мэром города.