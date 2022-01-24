Британия отзывает часть сотрудников посольства в Украине

Великобритания приняла решение об отзыве части сотрудников посольства в Киеве и их семей на фоне растущей угрозе со стороны РФ, пишут BBC и Sky News.



Особых угроз британским дипломатам не поступало, но почти половина сотрудников, которые работают в посольстве в Киеве, вернется в Великобританию, говорится в сообщениях.



При этом в британском МИД подчеркнули, что посольство в Киеве «остается открытым и будет выполнять необходимую работу».

Госдеп США разрешил добровольный отъезд нанятых сотрудников посольства в Киеве, а также дал указание по поводу отъезда членов их семей «в связи с угрозой военных действий со стороны России, которая сохраняется».



В МИД Украины приняли во внимание решение Госдепартамента США по поводу отъезда членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности покинуть страну на добровольной основе.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не собираются вывозить семьи своих дипломатов, пока идут переговоры по безопасности с Россией.