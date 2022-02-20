На Донбассе ранен военный

Украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в воскресенье, сообщает штаб Операции Объединенных сил.



С полуночи на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов со стороны боевиков, 18 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевики стреляли из артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.



«В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении», — говорится в сводке по состоянию на 11:00 20 февраля.



За минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию проследовали 556 человек, на подконтрольную территорию прибыло 860 человек.

За минувшие сутки, 19 февраля, украинская сторона зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Двое украинских военнослужащих погибли, четверо бойцов получили ранения.