ВСУ отошли от Суджи в Курской области ближе к границе — карта

Силы обороны Украины покинули райцентр Суджа в Курской области и отошли ближе к российско-украинской границе. Как пишет «Интерфакс-Украина», это следует из карты Курского направления, опубликованной Генеральным штабом ВСУ утром 15 марта.



«На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня», — говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00.



Обновленная карта показывает, что под контролем ВСУ в районе Суджи остаются Олешня и Гоголевка в 5-6 км от границы, тогда как Рубанщина уже нет. Основные удары российских войск сосредоточены в этом районе и в направлении Куриловки.



Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что часть украинских войск якобы попала в окружение в Курской области, но Генштаб ВСУ опроверг эту информацию. Тогда Генштаб подчеркнул, что украинские силы осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели, ослабив давление российских войск на другие участки фронта. Однако он отметил, что ситуация в этом регионе по-прежнему остается сложной.



Владимир Путин заявил, что после его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и первых контактов глав внешнеполитических ведомств наметился прогресс в российско-американских отношениях. Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие, находящиеся в Курской области РФ, могут рассчитывать на сохранение жизни и достойное обращение, если сложат оружие и сдадутся в плен.



