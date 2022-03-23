Эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска сорвана

Сегодня не состоялась эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска.



Как сообщает Бердянский горсовет, колонна автобусов продолжает находиться на кольце в районе села Азовское, в город не заехала.



«По имеющейся на сейчас информации, с учетом сложившихся обстоятельств, сегодня, 23 марта, эвакуации не будет», — говорится в сообщении.

Сегодня гуманитарные коридоры из блокадного Мариуполя в Бердянск были согласованы Украиной и Россией.



Бердянск находится под российской оккупацией. На въездах в город стоят блокпосты российских военных.

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