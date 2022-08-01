СБУ оголосила підозри шести «чиновникам» окупаційних адміністрацій

СБУ повідомила про підозру ще шістьом «чиновникам» окупаційних адміністрацій. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



«Йдеться про двох топ-чиновників фейкової влади Маріуполя, трьох "посадових осіб" з так званої "ЛНР" та колишнього керівника об'єктів критичної інфраструктури Херсона», - йдеться у повідомленні.



За інформацією СБУ, колаборант із Херсонської області у березні перейшов на бік супротивника та почав виступати у проросійських медіа із заявами про приєднання регіону до Росії, а українських військовослужбовців закликав скласти зброю.



«У Маріуполі колаборантка займається організацією незаконних виборів та референдуму у місті-герої. А депутат міськради від забороненої партії ОПЗЖ обійняв посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері ЖКГ», - наголошується в повідомленні.



Також у СБУ інформують, що в Луганській області підозри отримали дві «чиновники» місцевих соцзакладів та в.о. «прокурора Новоайдарського району ЛНР», який виносить звинувачувальні вироки.



Йде досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) КК.