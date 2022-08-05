Україна хоче розширити «зернову угоду» з РФ на інші товари

Україна хоче, щоб угода про безпечне судноплавство Чорним морем поширювалася не лише на зерно. Про це у коментарі Financial Times повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.



Він висловив сподівання, що сторони дотримуватимуться угоди щодо перевезення зерна, і припустив, що вона може бути прикладом для інших товарів, оскільки трейдери та експортери завжди «перевіряють кордони».



«Ця угода про логістику, рух суден через Чорне море. У чому різниця між зерном та залізною рудою?» - сказав він.



Понад десяток суден із зерном чекають на відправлення з українських портів, ще одне судно прямує до українського порту Чорноморськ.



За словами Качки, минулого місяця країні вдалося експортувати близько 3 млн тонн зерна автомобільним, залізничним транспортом і річкою Дунай, або менше половини обсягів, що експортувалися до війни в основному через Чорне море. За оцінками, цього року Україна збере 67 млн тонн зерна в порівнянні з рекордними 86 млн тонн у 2021 році.



За словами Качки, навіть за ослаблення блокади Чорного моря українські фермери на зиму садитимуть обережно.



Україна, ООН, Туреччина та Росія підписали 22 липня угоду (Україна та РФ паралельно), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, які заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів «Одеса», «Чорноморськ», «Південний».



Перше судно із зерном у рамках угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня із 26 тисячами тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували у Стамбула 3 серпня. Судно вирушило після цього далі маршрутом.



5 серпня ще три судна з українською кукурудзою залишили українські порти. Сьогоднішнім караваном відновлено судноплавство із порту «Чорноморськ».