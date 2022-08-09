Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»

У командуванні Полку «Азов» висловили припущення, що СІЗО в Оленівці Донецької області, в якому утримувалися українські військовополонені, обстріляли піхотними вогнемети РВО «Джміль». Про це повідомив в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій в інтерв'ю виданню "Українська правда".



Він зазначив, що снаряди піхотних вогнеметів РПО «Джміль» випалюють кисень, людина згоряє за лічені секунди.



«Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Шмєль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди.



Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав’язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали «Шмєлями». Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути", — сказав Микита Надточій.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватили одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих і 73 поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці данні.



Росія досі не надала доступ Червоному Хресту і ООН до колонії у Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.



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