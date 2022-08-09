Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»

09 серпня 2022, 10:20

Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»

У командуванні Полку «Азов» висловили припущення, що СІЗО в Оленівці Донецької області, в якому утримувалися українські військовополонені, обстріляли піхотними вогнемети РВО «Джміль». Про це повідомив в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він зазначив, що снаряди піхотних вогнеметів РПО «Джміль» випалюють кисень, людина згоряє за лічені секунди.

«Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Шмєль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди.

Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав’язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали «Шмєлями». Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути", — сказав Микита Надточій.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватили одна одну в трагедії.

Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.

Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих і 73 поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці данні.

Росія досі не надала доступ Червоному Хресту і ООН до колонії у Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Донецька область Оленівка
Організації
Азов
Інше
Війна обстріли на Донбасі окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:17
У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку
12:01
У Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу
10:20
Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»
10:19
ТАСС: Боєць українського підрозділу помер у СІЗО «ДНР»
09:34
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 17 поранених від обстрілів за добу
08:48
На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ
23:40
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
21:56
Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►
20:30
«ДНР»: За день у Донецьку поранено 5 людей, одна загинула
20:23
«Прокурор ДНР» просить розстріляти бійців українського підрозділу
16:51
У Херсоні показали свіжі ушкодження Антонівського мосту
15:26
Окупанти Запорізької області оголосили про початок підготовки до «референдуму»
15:25
«ДНР» підтвердила підготовку до «трибуналу» у Маріуполі
13:44
Кремль висловився щодо «референдумів» на захоплених територіях півдня та сходу України
12:31
Російська армія заявляє про готовність підірвати захоплену Запорізьку АЕС, — Енергоатом
Всі новини
13:17
У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку
13:08
Пісків: Якщо в Україні буде завод Bayraktar, то на нього чекає «демілітаризація»
12:26
Російські війська обстріляли низку районів Миколаївської області та обласний центр
12:01
У Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу
11:32
В ОП розповіли про щоденні втрати у лавах ЗСУ
10:38
За добу російські війська обстріляли 27 населених пунктів Донецької області
10:20
Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»
10:19
ТАСС: Боєць українського підрозділу помер у СІЗО «ДНР»
09:42
Вночі російські війська обстріляли Харків близько чотирьох разів
09:34
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 17 поранених від обстрілів за добу
09:13
Окупанти обстріляли Нікополь 120 реактивними снарядами — Дніпропетровська ОВА
08:59
Троє мешканців Донеччини загинули та 19 поранені від обстрілів за добу
08:48
На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ
23:56
У Краматорську під час обстрілу зруйновано пасіку та пошкоджено будинок
23:40
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
Всі новини
ВІДЕО
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
08 серпня, 23:40
Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►
08 серпня, 21:56
СБУ: Затримані кілери, які хотіли вбити міністра оборони та голову розвідки
08 серпня, 16:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти