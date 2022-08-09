Для обстрела СИЗО Еленовки войска РФ, возможно, использовали огнеметы «Шмель» — «Азов»

В командовании Полка «Азов» высказали предположение, что СИЗО в Еленовке Донецкой области, в котором содержались украинские военнопленные, было обстреляно пехотными огнеметами РПО «Шмель». Об этом сообщил и.о. командира «Азова» майор Никита Надточий в интервью изданию «Украинская правда».



Он отметил, что снаряды пехотных огнеметов РПО «Шмель» выжигают кислород, человек сгорает в считанные секунды.



«Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован «Шмель», так называемый. Он так и работает. То есть через секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды.

Я вообще не рассматриваю какие-либо другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто быть не может. Там видно, что, скорее всего, сработали «Шмелями». Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть», - сказал Никита Надточий.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предворительные выводы международных экспертов, заявил, что что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Оленовке, хотя обещала пригласить их.



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