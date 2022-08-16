Російські війська ведуть масований наступ на позиції ЗСУ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, 15 серпня українські військові відбили шість атак російських військ, а на трьох напрямках на Донбасі бої продовжуються досі, зокрема у районі НПЗ у Лисичанську. За ніч окупанти здійснили чотири танкові атаки і чотири авіаудари по території Луганської області, що знаходиться під контролем українського уряду.



Також Гадай розповів, що у війську угруповання «ЛНР» стався бунт, відмовляються воювати за угруповання «ДНР». Нарікають, що їх намагаються загнати на війну до сусідньої «республіки», хоча територія «ЛНР» уже, як вони вважають, «звільнена».



До того ж Гайдай повідомив, що на захоплених військами РФ територіях України окупанти посилюють мобілізаційні заходи. Він припускає, що це обумовлено не лише значними втратами РФ на фронті, а й відсутністю мотивації воювати.



Сергій Гайдай розповів, що в окупованих селах Луганщини, де не було бойових дій, окупанти «відновлюють» газопостачання, але обіцянки за тиждень поновити подачу газу в недавно захоплених населених пунктах регіону російськими військами не виконуються.

«Звісно, це неможливо, зважаючи на обсяг розбитих обстрілами росіян комунікацій. І все, що вони змогли – до середини серпня завершити комплекс ремонтних робіт по відновленню пошкоджених в результаті бойових дій газових мереж в селах. Та справа в тому, що в наведених ними населених пунктах активних бойових дій або не було зовсім, або завершилися вони ще глибоко навесні. Тобто, до села, де 300-400 хат, вони вели газ протягом чотирьох місяців. Із такими темпами міста очікує катастрофа», – заявив голова Луганської ОВА.

Раніше 15 серпня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України, ймовірно, знищили понад 100 бійців російської ПВК «Вагнер» з керівного складу, завдавши точкового удару по їхній базі у Попасній.