Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, почалася пожежа

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли Слов'янську ТЕС (розташована у Миколаївці, поблизу Слов'янська Донецької області). Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Ушкоджено обладнання на території станції. Пожежу, яка зайнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням», — зазначив Кириленко.



За його словами, окупанти навмисно ціляться по інфраструктурних об'єктах області.

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