Окупанти Маріуполя залучили до участі у «референдумі» росіян — Андрющенко

27 вересня 2022, 13:27

Окупанти Маріуполя залучили до участі у «референдумі» росіян — Андрющенко

У захопленому військами РФ Маріуполі до «голосування» на «референдумі» залучили росіян, які перебувають в окупованому місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«День показових вистав на «виборчих дільницях». Задля гарантії «натовпу» окупанти заготували похід на «голосування» Маріупольського оркестру зрадників, акторів Драм Театру на кістках та бюджетників. Також, задля масовості «голосування» до «референдуму» залучені цивільні окупанти – робітники російських підрядників», - написав Андрющенко.

Він зазначив, що громадяни РФ, не ховаючись, вирішують долю «волевиявлення» українського Маріуполя.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в РФ може з'явитися новий федеральний округ - «Кримський». Нібито нове утворення влада планує створити за підсумками «референдумів», що проводяться на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Також до округу планують включити анексований ще у 2014 році Крим.

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