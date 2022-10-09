Помер колишній воротар «Шахтаря» Юрій Дегтерьов

Юрій Дегтерьов. Фото: «Шахтар»

У віці 74 років помер колишній воротар донецького «Шахтаря» Юрій Дегтерьов. Про це повідомила прес-служба «Футбольного союзу ДНР».



Дегтерьов усю свою клубну кар'єру провів у складі донецького «Шахтаря». Також був гравцем збірної СРСР.



Був тренером воротарів у «Шахтарі» у 1995-1999 роках.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін, коментуючи смерть Дегтерьова, розповів про його проросійські погляди. «Він мріяв, щоб Донбас визнали, щоб ми стали частиною Росії і наш футбол відродився», — написав Пушилін у своєму телеграм-каналі.