Помер колишній воротар «Шахтаря» Юрій Дегтерьов

09 жовтня 2022, 19:34

Помер колишній воротар «Шахтаря» Юрій Дегтерьов

Юрій Дегтерьов. Фото: «Шахтар» Юрій Дегтерьов. Фото: «Шахтар»

У віці 74 років помер колишній воротар донецького «Шахтаря» Юрій Дегтерьов. Про це повідомила прес-служба «Футбольного союзу ДНР».

Дегтерьов усю свою клубну кар'єру провів у складі донецького «Шахтаря». Також був гравцем збірної СРСР.

Був тренером воротарів у «Шахтарі» у 1995-1999 роках.

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін, коментуючи смерть Дегтерьова, розповів про його проросійські погляди. «Він мріяв, щоб Донбас визнали, щоб ми стали частиною Росії і наш футбол відродився», — написав Пушилін у своєму телеграм-каналі.

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