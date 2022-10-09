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Умер бывший вратарь «Шахтера» Юрий Дегтерев

09 октября 2022, 19:34

Умер бывший вратарь «Шахтера» Юрий Дегтерев

Юрий Дегтерев. Фото: «Шахтер» Юрий Дегтерев. Фото: «Шахтер»

В возрасте 74 лет умер бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Дегтерев. Об этом сообщила пресс-служба «Футбольного союза ДНР».

Дегтерев всю свою клубную карьеру провел в составе донецкого «Шахтера». Также был игроком сборной СССР.

Являлся тренером вратарей в «Шахтере» в 1995-1999 годах.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, комментируя смерть Дегтерева, рассказал о его пророссийских взглядах. «Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

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