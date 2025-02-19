Україна повернула 15 дітей з окупованих територій: їхні родини зазнавали тиску

Ще 15 українських дітей змогли виїхати із окупованої території. Про це повідомила радниця глави Офісу президента та операційна директорка проєкту Дар'я Зарівна.



«Їх сім'ї зазнавали тиску та переслідувань. Це важлива перемога», — написала вона у своєму Telegram-каналі.



Серед звільнених — мати, якій погрожували забрати дітей за відмову отримати російські документи. Жінку змушували віддати дітей до російської школи.



Троє 17-річних підлітків втекли після того, як отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали та силою доставили до військкомату.



Маленький хлопчик у дитячому садку зазнавав знущань лише тому, що він українець.



Немовляті, народженій під час війни, майже півтора року відмовляли у медичній допомозі, бо мати наполягала на українському свідоцтві про народження.



Двоє дітей, які втратили маму, опинилися у російському притулку, де їх готували до передачі до родин усиновителів із РФ.



Діти спромоглися виїхати в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Раніше в рамках цієї ініціативи на батьківщину повернулися 12 українських дітей, які перебували на окупованих територіях і зазнавали тиску.