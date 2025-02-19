Путін заявив, що «Росія готова повернутися за стіл переговорів»

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Росія нібито готова повернутися за стіл переговорів щодо завершення війни РФ проти України. Про це стало відомо із заяви глави Кремля Володимира Путіна, який у Санкт-Петербурзі поспілкувався з російськими ЗМІ.



За його словами, РФ нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з європейцями чи від переговорного процесу з Україною.



«Це наші, скажімо так, партнери по переговорах відмовилися. Європейці припинили контакти з Росією, а українська сторона заборонила сама собі вести переговори, вийшла з переговорного процесу у Стамбулі, прямо та публічно про це оголосивши», – сказав Путін.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів США та Росії в Саудівській Аравії були сигнали про те, що РФ є «жертвою» у війні.