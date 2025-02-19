«Жахливий спосіб вести справи»: Венс засудив Зеленського за коментарі про Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського за його коментарі на адресу президента США Дональда Трампа після його заяв про мирні переговори щодо України.



«Ідея про те, що Зеленський змінить думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ... Кожен, хто знає Трампа, скаже, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією», — заявив Венс в інтерв'ю Daily Mail.



За його словами, український лідер отримує погані поради щодо того, як взаємодіяти з новою американською адміністрацією.



Віцепрезидент зазначив, що Вашингтон захоплюється мужністю українців, і вважає, що війна має якнайшвидше завершитися.



«Це політика президента США. Вона не заснована на російській дезінформації. Дональд Трамп добре знається на геополітиці і вже довгий час займає сильну позицію», — підкреслив Венс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито умовив Вашингтон виділити 350 млрд доларів на війну, яку «неможливо виграти». У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав українського лідера «диктатором без виборів».



Раніше Трамп під час своєї великої пресконференції наголосив на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема щодо руйнування столиці. Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.



Також Зеленський сказав, що хоче, щоб у команди президента США Дональда Трампа було більше правди.



На брифінгу український президент розповів, що за підрахунками України війна з погляду озброєння коштувала 320 млрд доларів. Із цих 320 млрд доларів — 120 вклав народ України, а ще 200 млрд доларів — Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.

Він зазначив, що 67 млрд доларів від США пішли на зброю і 31,5 млрд доларів було нараховано як пряму фінансову допомогу до бюджету.