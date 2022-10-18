Рада ухвалила закон про особливості призову під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій. Про це повідомив член фракції "Голос" Голос Ярослав Железняк.



Ухвалення відповідного законопроекту № 8109 за основу та загалом підтримали 318 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.



Відповідно до закону, під час дії військового стану призов на строкову військову службу в Україні не проводитимуть, а призовні комісії створюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку. Йдеться про призовників і досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку.



Закон також передбачає направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому напрямку.