Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения

Верховная Рада приняла закон об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Принятие соответствующего законопроекта № 8109 за основу и в целом поддержали 318 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.



Согласно закону, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу в Украине проводить не будут, а призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете. Речь идет о призывниках и достигших 27-летнего возраста, взятии их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета.



Закон также предусматривает направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.