У Росії запевняють, що мобілізація завершена

28 жовтня 2022, 17:28

У Росії запевняють, що мобілізація завершена

У Росії завершено мобілізацію, оголошену 21 вересня. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу президенту Володимиру Путіну 28 жовтня.

«Відправку громадян, що були призвані по мобілізації, завершили сьогодні. Сповіщення громадян припинено», — сказав Шойгу.

За словами міністра, завдання Путіна щодо мобілізації 300 тисяч осіб — виконане. Шойгу уточнив, що додаткових завдань, пов'язаних із мобілізацією росіян, не планується.

Про те, чи припинено мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, невідомо.

У вересні повідомлялося, що в ході так званої часткової мобілізації в Росії будуть покликані 300 тисяч резервістів для участі в бойових діях проти України. Через кілька днів Володимир Путін підписав пакет поправок до російського кримінального кодексу, які передбачають покарання за відмову брати участь у бойових діях.

На тлі оголошення часткової мобілізації рівень схвалення діяльності Володимира Путіна та основних інститутів влади знизився .

На початку жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив , що понад 200 тисяч осіб прибули до збройних сил РФ в рамках часткової мобілізації.

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