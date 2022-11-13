По Сумщині росіяни сьогодні випустили понад 260 мін, ракет та снарядів

Протягом дня у неділю по прикордонній території Сумської області росіяни випустили 264 міни, ракети та снаряди. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



За його інформацією, у Шалигінській громаді було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 «прильотів»), САУ (20 «прильотів») та ще 8 вибухів мін було на українській території. Без руйнувань.



По Зноб-Новгородській громаді росіяни відкривали вогонь із мінометів. Було 11 «прильотів».



Хотинську громаду з російського боку обстріляли із САУ та мінометів. Усього було 26 вибухів. Пошкоджено житловий будинок, 3 трактори та лінії електропередач.



Білопільську громаду упродовж дня росіяни обстріляли 5 разів. Був 61 вибух від ворожих мін на прикордонні та 17 «прильотів» з артилерії.



«В результаті обстрілів на цей момент відомо про три зруйновані будинки мирних жителів. Інформація уточнюється. Також пошкоджено електролінії. Без людських втрат», – уточнив Живицький.



У Юнаківській громаді з території Росії стріляли по прикордонню з САУ (34 «прильоти») та ще 36 вибухів внаслідок обстрілу з артилерії. Без руйнувань.



Краснопільська громада зазнала ракетних обстрілів. Ворожий гелікоптер здійснив пуск 8 ракет типу НУРС у напрямку одного з прикордонних сіл. Околицями іншого села росіяни вдарили з мінометів (3 «прильоти»). Обійшлося без руйнувань.

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