Окупанти обстріляли Донеччину, одна людина загинула та троє поранені

19 листопада 2022, 08:24

Окупанти обстріляли Донеччину, одна людина загинула та троє поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Торському. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Правоохоронці виявили тіло одного цивільного, який загинув під час окупації, — у Кримках», — зазначив Кириленко.

Ще троє цивільних зазнали поранень: двоє — у Бахмуті, один — у Торському.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1216 мирних жителів. 2611 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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