США готують пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів — Reuters

США направлять Україні допомогу у боротьбі з безпілотниками та протиповітряною обороною на суму 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters.



Інформацію про заплановану допомогу також підтвердили джерела видання, ознайомлені із вмістом пакета допомоги.



За даними видання, про новий пакет може бути оголошено вже у п'ятницю, 9 грудня.



Згідно з джерелами агентства та документів, очікується, що Пентагон також надасть Україні ракети для пускових установок HIMARS, 155-міліметрові боєприпаси, військові автомобілі Humvee та генератори.