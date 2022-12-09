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США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов — Reuters

09 декабря 2022, 09:20

США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов — Reuters

США направят Украине помощь в борьбе с беспилотниками и противовоздушной обороной на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о планируемой помощи также подтвердили источники издания, ознакомленные с содержанием пакета помощи.

По данным издания, о новом пакете может быть объявлено уже в пятницу, 9 декабря.

Согласно источникам агентства и документов, ожидается, что Пентагон также предоставит Украине ракеты для пусковых установок HIMARS, 155-миллиметровые боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.

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