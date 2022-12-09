США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов — Reuters

США направят Украине помощь в борьбе с беспилотниками и противовоздушной обороной на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.



Информацию о планируемой помощи также подтвердили источники издания, ознакомленные с содержанием пакета помощи.



По данным издания, о новом пакете может быть объявлено уже в пятницу, 9 декабря.



Согласно источникам агентства и документов, ожидается, что Пентагон также предоставит Украине ракеты для пусковых установок HIMARS, 155-миллиметровые боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.