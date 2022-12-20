Горсовет: В захваченном Мариуполе живут более 11 тысяч школьников 

В захваченном российскими военными Мариуполе живут более 11 тысяч детей школьного возраста. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко со ссылкой на данные активистов мариупольского сопротивления.



«На сегодняшний день в Мариуполе 11 022 детей школьного возраста. Это полностью соответствует оценочным данным по общей численности населения в городе до 120 тысяч человек по состоянию на 01 декабря 2022 года», - написал Андрющенко.



Он отметил, что также известно количество мариупольских детей, которые побывали в российских лагерях перевоспитания под видом туризма.



«За весь период оккупации 2804 или (по данным оккупантов) 28% от всех (хотя странным образом эти цифры не коррелируются с данными детей по школам на 282 ребенка, но это уже – математика и оккупанты не очень дружат между собой)», - констатировал советник мэра.



Исходя из наполняемости школ можно увидеть тенденции расселения людей, отметил он. Так, наиболее плотное расселение в Восточном микрорайоне в Левобережном районе и ЖМР (жилищном микрорайоне) №17-23 в Центральном районе.