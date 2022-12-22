Армія РФ обстріляла Часів Яр, є загиблий та поранені

Російські війська обстріляли Часів Яр Донецької області реактивними системами залпового вогню. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирил Тимошенко.

Він розповів, що через атаку одна людина загинула, а ще двоє поранено. Російськими снарядами було пошкоджено багатоквартирні будинки Часів Яру.

«На місці працюють екстрені служби», - повідомив Тимошенко.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що за минулу добу російські війська 21 раз вдарили по території області.