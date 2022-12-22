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Армия РФ обстреляла Часов Яр, есть погибший и раненые

22 декабря 2022, 13:24

Армия РФ обстреляла Часов Яр, есть погибший и раненые

Российские войска обстреляли Часов Яр Донецкой области реактивными системами залпового огня. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что из-за атаки один человек погиб, а еще двое были ранены. Российскими снарядами были повреждены многоквартирные дома Часов Яра.

«На месте работают экстренные службы», - рассказал Тимошенко.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что за минувшие сутки российские войска 21 раз ударили по территории области.

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