Байден подписал рекордно большую сумму в помощь Украине в рамках бюджета США

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на следующий год. В него заложена рекордная сумма, предусмотренная для Украины – 858 миллиардов долларов. Об этом пишет «Европейская правда», об этом сообщили в Белом доме.



В оборонный бюджет заложили на 45 миллиардов долларов больше, чем сначала предлагал лидер США. Бюджет предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия, поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай, и 800 миллионов долларов военной поддержки для Украины для отпора агрессии РФ.



Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет 16 декабря. Палата представителей – нижняя палата Конгресса – одобрила оборонный бюджет 8 декабря.

Как сообщалось, США в рамках поддержки Украины мобилизовали дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямого финансирования бюджета.