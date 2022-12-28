У Харкові пролунала серія вибухів, по місту нанесений ракетний удар

У Харкові вранці пролунала серія вибухів. Про це повідомляють очевидці.

Місцеві жителі розповідають про кілька «прильотів». Там, де пролунали вибухи, у небо здіймається густий чорний дим.

Інформацію про вибухи підтверджують керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. Людей закликають перебувати в укриттях.

Заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що по місту завдано ракетного удару. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події.



Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району. Осколкове поранення дістав 48-річний чоловік, він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

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