Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Харькове прозвучала серия взрывов, по городу нанесен ракетный удар

28 декабря 2022, 09:16

В Харькове прозвучала серия взрывов, по городу нанесен ракетный удар

В Харькове утром прозвучала серия взрывов. Об этом сообщают очевидцы.

Местные жители рассказывают о нескольких «прилетах». Там, где раздались взрывы, в небо поднимается густой черный дым.

Информацию о взрывах подтверждают руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Людей призывают находиться в укрытиях.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по городу нанесен ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия.

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району. Осколочное ранение получил 48-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Взрывы Война Ракетный удар
Места
Харьков

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:33
РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной — Британская разведка
08:50
В Донецке ранен мужчина
22:55
Главные события в оккупации 27 декабря
18:24
Тысяча крымских татар выехали в Турцию, чтобы их не мобилизовала РФ
17:23
«ЛНР» опубликовала список квартир в Северодонецке, которые будут вскрывать
17:13
«ДНР» не будет проводит массовые мероприятия в Донецке на праздники из-за обстрелов
16:32
«ДНР»: Ж/д вокзал в Ясиноватой попал под обстрел
16:01
Мэр: В результате обстрела Олешек погиб человек, еще пятеро ранены
14:43
«ДНР»: В результате обстрела погиб житель села под Волновахой
12:19
В РФ задержали 8 мобилизованных оккупантов сбежавших с Луганщины — СМИ
11:48
Убийцами семьи из 8 человек в Макеевке являются бойцы ЧВК «Вагнера» — Геращенко
09:15
«ДНР»: Четыре человека ранены в Донецке и Макеевке за сутки в ходе обстрелов
09:07
Оккупанты превратили лицей в Первомайске в госпиталь, свозят туда раненых
08:57
Убийство семьи из 8 человек: «ДНР» заявила о задержании подозреваемых в Макеевке
00:31
В оккупированной Макеевке расстреляли семью из восьми человек
все новости
12:35
На Донетчине ремонтируют важную трассу и прокладывают объезды возле разрушенных мостов
12:29
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов посетил Бахмут
12:10
В Ростовской области РФ сгорело здание мотострелковой дивизии
11:33
РФ, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной — Британская разведка
11:26
Дефицит электроэнергии увеличился: С чем это связано
10:55
Армия РФ обстреляла Авдеевку, Бахмут и Великую Новоселку из «Градов» и артиллерии
10:54
Из-за обстрелов и мин в Украине за сутки пострадали 8 человек
10:34
В Донецкой ОВА рассказали о российских обстрелах на трех направлениях
09:56
В Константиновке «прилет», Краматорск и Дружковка слышат взрывы
09:41
Штурмующие Бахмут российские войска истощены — ISW
09:16
В Харькове прозвучала серия взрывов, по городу нанесен ракетный удар
08:58
Ночью оккупанты обстреляли Никопольщину, повреждены десять домов
08:50
В Донецке ранен мужчина
08:22
В Бахмуте ранены три человека
00:12
Дорогу к Бахмуту показали в Минобороны
все новости
ВИДЕО
В Донецке сообщают о «прилетах» на территориях двух больниц
24 декабря, 19:35
Война в Украине влияет на другие страны: какое теперь оружие в цене
24 декабря, 19:28
Мариуполь: Реальность против картинки российских СМИ ►
23 декабря, 17:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама