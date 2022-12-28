В Харькове прозвучала серия взрывов, по городу нанесен ракетный удар

В Харькове утром прозвучала серия взрывов. Об этом сообщают очевидцы.



Местные жители рассказывают о нескольких «прилетах». Там, где раздались взрывы, в небо поднимается густой черный дым.



Информацию о взрывах подтверждают руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Людей призывают находиться в укрытиях.



Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по городу нанесен ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия.



Позже Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району. Осколочное ранение получил 48-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.



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