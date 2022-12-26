Міноборони РФ: Збито український безпілотник над аеродромом «Енгельс», загинули троє військових

Міністерство оборони Росії підтвердило повідомлення про вибухи на військовому аеродромі «Енгельс» Саратовської області вночі на 26 грудня.



Як повідомило відомство, засоби ППО збили на малій висоті український безпілотник. У результаті падіння його уламків «отримали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Стверджується, що літаки пошкоджень не отримали.



Вночі в соцмережах з'явилися повідомлення про вибух в Енгельсі та відео зі звуками сирен повітряної тривоги у місті. Також було опубліковано відео, на якому чутно потужний вибух, після якого спрацьовує сигналізація припаркованих машин.





5 грудня в Саратовській області прогриміли вибухи на авіабазі Енгельс-2, в Рязанській — на авіабазі в Дягілєво. Міноборони РФ тоді теж заявило про атаки українськими безпілотниками. Удари по аеродромах, з яких злітають російські військові літаки, що завдають ударів по громадянській інфраструктурі України, російське відомство назвало «терактами». Українська сторона причетність до події офіційно не підтверджувала.