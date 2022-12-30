У Луганській ОВА підтвердили загибель чоловіка та його доньки в Гірському

У Луганській області підтверджено загибель 417 цивільних осіб через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



«Стало відомо про ще двох загиблих жителів Луганщини через обстріли з боку РФ. Мешканців Гірського (окуповане місто) — літнього чоловіка та його доньку — вбито вогнем росіян у середині травня», — поінформували в ОВА.



Там уточнили, що йдеться лише про підтверджені на сьогодні жертви, а реальна кількість загиблих набагато більша.

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