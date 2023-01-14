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Майже 60 постраждалих у Дніпрі: Подробиці рятувальної операції

14 січня 2023, 20:02

Майже 60 постраждалих у Дніпрі: Подробиці рятувальної операції

Дніпро. Фото: ОВА Дніпро. Фото: ОВА

У Дніпрі зростає кількість постраждалих через влучення російської ракети в багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Уже майже 60 поранених через влучення російської ракети в дніпровську багатоповерхівку. 12 із них — діти... Рятувальна операція триває», — зазначив Резніченко.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів подробиці рятувальної операції.

За його словами, ракета влучила в будинок, в якому 16 під'їздів. У багатоповерхівці проживало близько 1700 жителів. У зруйнованому під'їзді 72 квартири, в них прописано до 200 осіб (близько 50 дітей). На ці цифри орієнтуються рятувальники, розбираючи завали.

«Весь будинок без електрики, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом понад 1000 осіб. Одразу розгорнули додаткові "Пункти незламності" поруч. Усі міські, обласні служби працюють, і точно працюватимуть усю ніч», — повідомив Тимошенко.

Також він зазначив, що місцеві жителі пропонують допомогу в розселенні людей із постраждалого будинку та розборі завалів.

Нагадаємо, під час ракетного удару по Дніпру зруйновано багатоповерхівку. П'ятеро людей загинули. На ракетний удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

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