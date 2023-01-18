Російські окупанти обстріляли Чернігівську область мінометами

Російські окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з мінометів. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».



«З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Бучки», - розповіли військові.



Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає, а про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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