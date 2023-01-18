Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область минометами

Российские оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области из минометов. Об этом сообщили Оперативном командовании «Север».



«С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 прилетах, предположительно из миномета 82 мм, в район н.п. Бучки», - рассказали военные.



Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, а о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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