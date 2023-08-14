США оголосили про виділення 200 млн доларів допомоги Україні

США ухвалили рішення про виділення Україні чергового пакету допомоги у сфері безпеки у розмірі 200 млн доларів. Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.



«Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію та захищає свій народ. Цей пакет, який оцінюється в 200 мільйонів доларів, і здійснюється з раніше санкціонованого президентського списання», — йдеться у повідомленні.



Пакет включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування.



При цьому в Держдепі наголосили наміри продовжувати підтримку України до завершення військових дій російською стороною та відведення нею своїх військ з української території.



У повідомленні наголошується, що РФ щодня вбиває мирних жителів України і руйнує громадянську інфраструктуру, озброєним шляхом сприяє голоду та зниження глобальної продовольчої безпеки, знищуючи цивільні порти України та зернову інфраструктуру.



«Росія почала цю війну і могла закінчити її будь-якого моменту, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати та наші союзники та партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки потрібно»,— підкреслив Блінкен.



Цей транш допомоги відрізняється джерелом коштів, вивільнених через бухгалтерську помилку.



Помилка в підрахунку вартості допомоги за програмою PDA оцінена в 6,2 млрд доларів сумарно за 2022 і частково за 2023 фінансові роки. Причиною стало те, що озброєння для України оцінювали, виходячи із вартості заміни, а не фактичної вартості наданої техніки та зброї.