США объявил о выделении 200 млн долларов помощи Украине

США приняли решение о выделении Украине очередного пакета помощи в сфере безопасности в размере 200 млн долларов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.



«Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине, поскольку она защищает свою территорию и защищает свой народ. Этот пакет, который оценивается в 200 миллионов долларов и осуществляется из ранее санкционированного президентского списания», — говорится в сообщении.



Пакет включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, средства защиты от бронетехники и дополнительное оборудование для разминирования.

При этом в Госдепе подчеркнули намерения продолжать поддержку Украины до завершения военных действий российской стороной и отвода ею своих войск с украинской территории.

В сообщении отмечается, что РФ ежедневно убивает мирных жителей Украины и разрушает гражданскую инфраструктуру, вооруженным путем способствует голоду и снижению глобальной продовольственной безопасности, уничтожая гражданские порты Украины и зерновую инфраструктуру.



«Россия начала эту войну и могла закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркнул Блинкен.



Этот транш помощи отличается источником средств, которые были высвобождены из-за бухгалтерской ошибки.



Ошибка в подсчете стоимости помощи по программе PDA оценена в 6,2 млрд долларов суммарно за 2022 и частично за 2023 финансовые годы. Причиной стало то, что вооружение для Украины оценивали, исходя из стоимости замены, а не фактической стоимости предоставленной техники и оружия.