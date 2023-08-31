Війська України ведуть наступ південніше міста Бахмут — Генштаб ЗСУ

Українські війська наступають південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.



«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках», — заявив він.

Наголошується, що ЗСУ на напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Також, як розповів Ковальов, ЗСУ завдають вогневої поразки артилерією по виявлених цілях ЗС РФ.

На Бахмутському напрямку, за словами спікера Генштабу, ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

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