Войска Украины ведут наступление южнее города Бахмут — Генштаб ВСУ

Украинские войска наступают южнее города Бахмут. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.



«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях», — заявил он.

Отмечается, что ВСУ на направлении Новоданиловка - Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Также, как рассказал Ковалев, ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям ВС РФ.

На Бахмутском направлении, по словам спикера Генштаба, ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

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