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У «ДНР» заявили про чотирьох поранених під час обстрілу Донецька

05 вересня 2023, 10:00

У «ДНР» заявили про чотирьох поранених під час обстрілу Донецька

У «ДНР» заявили про чотирьох поранених під час обстрілу Донецька

Четверо донеччан постраждали внаслідок обстрілів з початку доби. Про це сьогодні заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кульомзін.

Так, у Кіровському районі на вулиці Туполєва отримали поранення чоловіки 1967 та 2001 року народження, жінка 1973 року народження та невідома жінка, анкетні дані якої встановлюються».

Сьогодні вранці снаряд влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки на Туполєва.

За даними так званого «СЦКК ДНР», з початку поточної доби Донецьк зазнав обстрілу вісім разів. У зоні поразки також опинилися Куйбишевський та Київський райони.

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