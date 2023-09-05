У «ДНР» заявили про чотирьох поранених під час обстрілу Донецька

Четверо донеччан постраждали внаслідок обстрілів з початку доби. Про це сьогодні заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кульомзін.



Так, у Кіровському районі на вулиці Туполєва отримали поранення чоловіки 1967 та 2001 року народження, жінка 1973 року народження та невідома жінка, анкетні дані якої встановлюються».



Сьогодні вранці снаряд влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки на Туполєва.



За даними так званого «СЦКК ДНР», з початку поточної доби Донецьк зазнав обстрілу вісім разів. У зоні поразки також опинилися Куйбишевський та Київський райони.