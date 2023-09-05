В «ДНР» заявили о четырех раненых в ходе обстрела Донецка

Четверо жителей Донецка пострадали в результате обстрелов с начала суток. Об этом сегодня заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Так, в Кировском районе по улице Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 года рождения, женщина 1973 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются».



Сегодня утром снаряд попал в верхние этажи жилой многоэтажки на Туполева.



По данным так называемого «СЦКК ДНР», с начала текущих суток Донецк подвергся обстрелу восемь раз. В зоне поражения также оказались Куйбышевский и Киевский районы.