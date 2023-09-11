Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 11 вересня

Політика



У Росії заявили, що на псевдовиборах на захоплених українських територіях перемогла партія «Єдина Росія». При цьому псевдовибори є юридично нікчемними, не визнаються Україною та міжнародною спільнотою.



Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях в останні дні «голосування» на псевдовиборах активно застосовують методи примусу місцевого населення.



Суспільство



У селі Богородичне Донецької області після російської окупації залишилися здебільшого одні руїни. Через рік після звільнення населеного пункту ситуація в ньому залишається складною: немає світла, води та газу, триває розмінування. Кореспондент «Новин Донбасу» показав, як виглядає населений пункт.



В окупованому Донецьку загинув військовий кореспондент Геннадій Дубовий. Місцеві медіа повідомляють, що його на смерть збило авто у центрі міста. Ще один прихильник «ДНР» Павло Губарєв написав у своєму Telegram, що Дубового збив бойовик «ДНР» В'ячеслав Сніткін.



У селищі Опитне біля Авдіївки, ймовірно, залишаються п'ять-шість осіб, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зв'язку з місцевими в самому селищі поки що немає.



Права людини



Так званий "суд ДНР" засудив 35-річного головного сержанта окремого загону спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України Олександра Слободянюка до 25 років у колонії суворого режиму.



42-річного звукометриста-радіотелефоніста 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Ігоря Тарана так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму. Полоненого українського військового звинувачують у «вбивстві мирних жителів» у Маріуполі.



Бойові дії



ЗСУ повернули під контроль України так звані «вежі Бойка», бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів захопленого ЗС РФ півострова Крим у Чорному морі.



Збройні сили України протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогоднішній день звільнено вже 49 кв. км. території.

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