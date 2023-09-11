Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 сентября

Политика



В России заявили, что на псевдовыборах на захваченных украинских территориях «победила» партия «Единая Россия». При этом псевдовыборы — юридически ничтожны, не признаются Украиной и международным сообществом.



Российские оккупанты на временно захваченных территориях в последние дни «голосования» на псевдовыборах активно применяют методы принуждения местного населения.



Общество



В селе Богородичное Донецкой области после российской оккупации остались в основном одни руины. Спустя год после освобождения населенного пункта ситуация в нем остается сложной: нет света, воды и газа, продолжается разминирование. Корреспондент «Новостей Донбасса» показал как выглядит населенный пункт.



В оккупированном Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Местные медиа сообщают, что его насмерть сбило авто в центре города. Еще один сторонник «ДНР» Павел Губарев написал в своем Telegram, что Дубового сбил боевик «ДНР» Вячеслав Сниткин.



В поселке Опытное возле Авдеевки, вероятно, остаются пять-шесть человек, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, связи с местными в самом поселке пока нет.



Права человека



Так называемый «суд ДНР» приговорил 35-летнего главного сержанта отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины Александра Слободянюка к 25 годам в колонии строгого режима.



42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Пленного украинского военного обвиняют в «убийстве мирных жителей» в Мариуполе.



Боевые действия



ВСУ вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко», буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов захваченного ВС РФ полуострова Крым в Черном море.



Вооруженные силы Украины в течение прошлой недели освободили 2 кв км на Бахмутском направлении. По словам заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.

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