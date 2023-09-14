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У Києві відкрився офіс Міжнародного кримінального суду

14 вересня 2023, 15:19

У Києві відкрився офіс Міжнародного кримінального суду

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

Як зазначається, польовий офіс в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Костін зазначив, що співпраця України з МКС є повноцінним партнерством: українські прокурори поряд працюють з експертами МКС на практично щоденній основі.

«Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо всі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все, що від нас залежить, щоб експерти Міжнародного кримінального суду мали можливість побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки», — сказав Костін.

Він зазначив, що створення польового офісу є новим головою співпраці з МКС. Він повинен підвищити ефективність та оперативність реагування на злочини Росії.

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