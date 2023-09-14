В Киеве открылся офис Международного уголовного суда

В Киеве приступил к работе полевой офис Международного уголовного суда.Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.



Как отмечается, полевой офис в Украине — крупнейшее представительство МУС за пределами Гааги.



Костин отметил, что сотрудничество Украины с МУС является полноценным партнерством: украинские прокуроры бок о бок работают с экспертами МУС на практически ежедневной основе.



«Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и показаний. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы», — сказал Костин.



Он отметил, что создание полевого офиса — новая глава сотрудничества с МКС. Он обязан повысить эффективность и оперативность реагирования на преступления России.