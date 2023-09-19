У Криму помітили білоруську РЕБ

Білоруська РЕБ у Криму. Фото: «АТЕШ»

Агенти військового спротиву українців та кримських татар «АТЕШ» знайшли на тимчасово окупованому півострові білоруську систему радіоелектронної боротьби. Координати своєї знахідки агенти опублікували в телеграмі.



На думку представників опору там знаходиться якийсь пункт управління крім станції РЕБ, оскільки після того, як вони виявили цю станцію та оприлюднили її координати, росіяни залишили її тому ж місці.

Станція РЕБ. Фото: "АТЕШ"

Станція РЕБ розташована в селищі Роздолля, за 35 км від Сімферополя. Нагадаємо, раніше «АТЕШ» повідомляв про процес перекидання техніки через Маріуполь, а саме: танків Т-72, Уралів та КамАЗів.



