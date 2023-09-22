Уряд відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархами), відклавши створення реєстру олігархів на три місяці після закінчення війни. Про це пише «РБК-Україна».



Українське видання посилається на розпорядження Кабінету Міністрів від 19 вересня 2023 року №827-р. Згідно з документом, функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.



Раніше такий реєстр планували створити за три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії до закону про олігархів.



Нагадаємо, Кабмін затвердив «План заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами зі значною економічною та політичною вагою у суспільному житті (олігархами)».