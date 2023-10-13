Справа Майдану: Судитимуть співробітників «чорної роти беркута» за масові розстріли активістів

Закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо шести міліціонерів роти спеціального призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в Києві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві міліціонери роти «Беркут» застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.



В результаті загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 учасників акцій протесту.



Надалі знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Частина з них була виявлена та ідентифікована під час розслідування.



Судити обвинувачених будуть заочно, оскільки вони ховаються від правосуддя та перебувають на території Росії та отримали громадянство цієї країни.