Футболісти з Прикарпаття відслужили на «папері» 1100 днів

Командиру роти охорони загрожує 12 років ув'язнення. Фото: ДБР

ДБР повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі фіктивного зарахування на службу місцевих футболістів професійного клубу Прикарпаття. Про це повідомляє офіційний сайт ДБР.



У серпні цього року ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили в Івано-Франківській схемі фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.



Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу до роти охорони семеро людей, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» і не виконували жодних військових обов'язків.



Ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих та виплачених ним коштів.



Тепер командиру роти охорони загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Раніше співробітники ДБР повідомили про підозру колишнього заступника Міністра оборони України та керівника одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів.